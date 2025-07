Un bailenense al mando del congreso que reunirá a las mentes matemáticas más prometedoras de España

Adrián García Barragán, Presidente del ENEM 2025, lidera la organización de un evento que congregará a más de 350 estudiantes y empresas como PwC, Casio, Caja Rural, IGN o el INE

A sus 19 años, Adrián García Barragán, estudiante de Matemáticas y natural de Bailén, se convirtió, hace más de un año, en el principal responsable del que ya es considerado el mayor congreso estudiantil de matemáticas en nuestro país. Como Presidente del Comité Organizador del 25º aniversario del Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemáticas (ENEM), lidera el equipo, que entre el 22 y 27 de julio, reunirá a estudiantes procedentes de todos los rincones de España.

Nacida en Granada en el año 2000, la actividad por antonomasia de la Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas (ANEM), ha crecido hasta consolidarse como el congreso estatal de referencia para las nuevas generaciones de matemáticos. Y vuelve con más fuerza que nunca: con una previsión de más de 350 estudiantes de Matemáticas, Estadística y Ciencia de Datos y una agenda que no solo mira a la formación académica, sino también al mundo profesional y social en el quedo de estar confinadas en un entorno académico para convertirse en el motor clave de sectores que a priori parecían ajenos a ellas. Da igual si hablamos de inteligencia artificial, biomedicina, economía o sostenibilidad, el pensamiento matemático es ya imprescindible en todos estos ámbitos. Esta edición apuesta, precisamente, por reivindicar ese impacto en la empresa y sociedad, pues, los asistentes de hoy diseñarán las soluciones del mañana.», afirma Adrián, responsable de la imagen institucional del ENEM.

Las matemáticas, una disciplina cada vez más transversal

El evento no solo supondrá un punto de encuentro entre estudiantes de estas titulaciones, también será un espacio clave para reflexionar sobre la relevancia de esta ciencia en todos aquellos ámbitos profesionales y sociales en los que está asumiendo un rol cada vez más significativo y cuál es su papel en cada uno de ellos.

Entre las actividades formativas con las que cuenta destacan las conferencias plenarias, talleres y mesas redondas de la mano de profesionales del mundo académico, empresarial y de la investigación; algunos de ellos con renombre internacional. Además, este año incorporará por primera vez un formato híbrido, que ampliará los horizontes de este congreso permitiendo seguir las ponencias en línea a través de una inscripción de bajo coste.

Prueba de la versatilidad de esta área del conocimiento es el interés del mercado laboral por los egresados de dichas titulaciones. Cada vez son más las empresas que buscan perfiles altamente cualificados en análisis de datos para dar respuesta a sus retos de innovación, gestión de riesgos, modelización predictiva y optimización de procesos. Según datos recientes de la Unión Europea, la demanda de profesionales de matemáticas aplicadas crece a un ritmo anual cercano al 15%.

En este contexto, las distintas dinámicas enfocadas a la promoción de empresas que tendrán lugar en el ENEM 2025, se presentan como un gran reclamo para las instituciones que tengan interés en la captación de talento STEM. Estas actividades abarcan desde conferencias plenarias hasta formatos más ágiles como las pechakuchas, charlas exprés en las que las entidades deben condensar su mensaje para generar intriga y causar impacto.

El ENEM 2025, una plataforma de conexión estratégica

Especial protagonismo tendrá el Foro de Empresas y Emprendimiento del jueves 24 de julio y las entrevistas directas que se realizarán durante el mismo. Este año, además, abre sus puertas a estudiantes de otras titulaciones con afinidad profesional, como Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Informática, Economía o Física, consolidándose como un espacio de intercambio abierto, dinámico y multidisciplinar que busca generar conexiones reales y oportunidades concretas.

«El interés de empresas de ámbitos tan variados simplemente pone de manifiesto la transversalidad de los perfiles matemáticos: perfiles que cuentan no solo con competencias y destrezas técnicas en nuestro campo del conocimiento, sino que gozan también de capacidad de abstracción, pensamiento lateral y creatividad. Esa versatilidad es la responsable de que los límites de los sectores laborales a los que nos podemos dedicar sean tan difusos.», señala Adrián, quien también se ha encontrado en la mayoría de negociaciones con los colaboradores del evento.

Es por todo ello que el ENEM no ha pasado desapercibido en el mundo empresarial. Entre las compañías que han confirmado su participación se encuentran PwC, una de las Big Four a nivel internacional en consultoría y auditoría, y entidades que ya son agentes habituales del evento como pueden ser Casio, el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), el Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) o Management Solutions. Pero no todo es a escala nacional o internacional: empresas locales o con sede en Granada como Caja Rural Granada, la Escuela Internacional de Gerencia, Cívica Soft, NTT Data o Jtsec se han volcado también en esta edición.

Granada, algo más que una sede simbólica

La elección de Granada como sede no es casual ni se limita a su estrecha relación con el ENEM. La Universidad de Granada, con más de cinco siglos de historia, figura actualmente entre las 100 mejores del mundo en Matemáticas y Estadística, y ocupa el puesto 20 global en Ciencias de la Computación, según los últimos rankings internacionales.

El centro encargado de acoger el encuentro será la Facultad de Ciencias, la cual cuenta con más de 50 años de dedicación a la docencia, investigación y divulgación de las matemáticas. Entre la oferta académica que alberga esta facultad, destacan los grados en Matemáticas y Estadística, así como dobles grados punteros en Matemáticas e Informática o Matemáticas y Física.

Además, los asistentes podrán sumergirse durante su estancia en la magia de la ciudad andaluza, disfrutando de su belleza intrínseca y apreciando las matemáticas implícitas en su arte y arquitectura. Para ello, los organizadores ofrecerán además un pase cultural opcional que incluirá distintas actividades turísticas y culturales fuera del programa convencional del evento como una visita guiada a la Alhambra o una entrada al Parque de las Ciencias de Granada.

«Desde el Comité Organizador, concebimos el ENEM como una experiencia que debe ser inspiradora y transformadora. Somos conscientes de que la gran mayoría de veces, las ideas, las oportunidades y las amistades que realmente trascienden al evento y generan un impacto humano son las que se producen fuera de las conferencias. En este sentido, nos hemos propuesto cuidar todos los detalles, desde los espacios formales y formativos hasta las actividades lúdicas y culturales, para que los asistentes puedan conectar entre sí, pero también con la maravillosa ciudad que los acoge. Pretendemos hacer de Granada, más que un simple escenario, un agente activo de la experiencia.», destaca Adrián.

Vocación con sello bailenense

Así pues, a medio camino entre el rigor académico y la experiencia vital, el ENEM 2025 se presenta como mucho más que un congreso. Es una invitación a pensar el presente desde la ciencia y visualizar los paradigmas del mañana. En una realidad cada vez más compleja repleta de desafíos que exigen pensamiento crítico, capacidad de análisis y creatividad, Granada será durante una semana el epicentro de muchas de las mentas que los resolverán.

Y al frente de todo ello, la figura de un joven bailenense, que representa la nueva vanguardia académica: jóvenes que no esperan el cambio, sino que lo diseñan con ecuaciones y liderazgo.

