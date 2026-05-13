Ana Mata explica en Bailén la publicación de la nueva regulación para
reconocer zonas y puntos de interés artesanal en Andalucía
Bailén, 12 de Mayo de 2026
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado (https://lajunta.es/6ef9u) la Orden de 4 de mayo de
2026 de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo por la que se regula el procedimiento de
reconocimiento de las zonas y los puntos de interés artesanal de Andalucía. En consonancia con el IV Plan
Integral para el Fomento de la Artesanía en Andalucía 2023-2026, la nueva regulación simplifica el
procedimiento para el reconocimiento, así como la documentación a aportar por las personas interesadas,
fomentando una mayor colaboración público-privada.
La delegada del Gobierno por suplencia, Ana Mata, ha visitado hoy en Bailén ─junto con la primera teniente de
alcalde, María Torres, y la concejal de Juventud, Lorena Linares─ la ‘Alfarería Cristóbal Arance’, Punto de Interés
Artesanal, regentado por el maestro artesano Cristóbal Arance Peña, por tanto uno de los talleres que se podrán
beneficiar de este nuevo procedimiento.
Actualmente, Andalucía cuenta con 12 Zonas de Interés Artesanal (ZIA) que engloban 177 talleres repartidos
por toda la comunidad autónoma (la provincia de Jaén cuenta con una ZIA: Úbeda). Además, han sido
declarados un total andaluz de 49 Puntos de Interés Artesanal (PIA). La provincia jiennense cuenta actualmente
con 11 PIAS, distribuidos en los municipios de: Andújar, Baeza, Bailén, Orcera y Úbeda.
La nueva regulación contribuye al objetivo de mejorar la tramitación mediante la supresión de procedimientos,
adecuándola a los principios de mejora de la calidad regulatoria y aumentando así la eficiencia. Del mismo
modo, la norma unifica las imágenes identificativas de la zona y el punto de interés artesanal con la imagen de
la marca promocional ‘Artesanía hecha en Andalucía’, facilitando una mejor distinción e identificación de los
productos del sector en sus diversas vertientes, productiva y comercial, así como de las piezas artesanales
elaboradas en Andalucía.
Podrán promover el reconocimiento como zona o punto de interés artesanal de Andalucía las asociaciones,
federaciones o confederaciones de personas artesanas inscritas en el Registro de Artesanía de Andalucía, cuyo
ámbito territorial abarque el área que va a quedar reconocida como zona, o en el que esté ubicado el punto.
La obtención del reconocimiento como zona o punto de interés artesanal de Andalucía tiene como efectos
figurar, entre otras, en las publicaciones y guías oficiales de artesanía; participar en proyectos de fomento y
promoción del sector; la inscripción de oficio en el correspondiente asiento del Registro de Artesanía de
Andalucía y la difusión a través del portal de internet de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.
Las zonas de interés artesanal (ZIA) de Andalucía identifican las áreas geográficas en las que se localiza una
concentración de talleres o en las que se registran singulares características de producción o comercialización de
productos artesanos. Por su parte, los puntos de interés artesanal (PIA) de Andalucía identifican locales o
talleres en los que concurren especiales características de producción o comercialización de productos
artesanos.
Maestro artesano al frente de un PIA
Cristóbal Arance Peña es la tercera generación de una familia de artesanos de una extensa y consolidada
trayectoria en Bailén y comarca. Aprendió el oficio en el taller familiar, con su padre. Maestro artesano con más
de tres décadas de ejercicio, sabe conjugar la conservación de la tradición con la innovación, sin perder calidad
y originalidad. Su taller, que conserva un antiguo horno árabe, está reconocido como Punto de Interés Artesanal
(PIA) desde hace diecisiete años, es visitable y además realiza demostraciones en vivo.
Un estilo propio y exclusivo en todas sus obras, elaboradas a mano en barro rojo o rubio, y decoradas con
distintas técnicas, como el pincel o mediante pera (rameadas). Un profesional que elabora una amplia gama de
artículos con un llamativo y diverso colorido que distingue sus piezas: de alfarería tradicional, decoración de
nuevo diseño, menaje, cocina, jardinería, y un largo etcétera de piezas personalizadas, en las que se adapta a
cada cliente. Un extenso catálogo que puede conocerse y adquirirse en su taller de Bailén, en su tienda taller en
Arroyo Frío (Cazorla), y también a través de su página web.
REDACCIÓN.
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