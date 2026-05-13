Ana Mata explica en Bailén la publicación de la nueva regulación para

reconocer zonas y puntos de interés artesanal en Andalucía

Bailén, 12 de Mayo de 2026

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado (https://lajunta.es/6ef9u) la Orden de 4 de mayo de

2026 de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo por la que se regula el procedimiento de

reconocimiento de las zonas y los puntos de interés artesanal de Andalucía. En consonancia con el IV Plan

Integral para el Fomento de la Artesanía en Andalucía 2023-2026, la nueva regulación simplifica el

procedimiento para el reconocimiento, así como la documentación a aportar por las personas interesadas,

fomentando una mayor colaboración público-privada.

La delegada del Gobierno por suplencia, Ana Mata, ha visitado hoy en Bailén ─junto con la primera teniente de

alcalde, María Torres, y la concejal de Juventud, Lorena Linares─ la ‘Alfarería Cristóbal Arance’, Punto de Interés

Artesanal, regentado por el maestro artesano Cristóbal Arance Peña, por tanto uno de los talleres que se podrán

beneficiar de este nuevo procedimiento.

Actualmente, Andalucía cuenta con 12 Zonas de Interés Artesanal (ZIA) que engloban 177 talleres repartidos

por toda la comunidad autónoma (la provincia de Jaén cuenta con una ZIA: Úbeda). Además, han sido

declarados un total andaluz de 49 Puntos de Interés Artesanal (PIA). La provincia jiennense cuenta actualmente

con 11 PIAS, distribuidos en los municipios de: Andújar, Baeza, Bailén, Orcera y Úbeda.

La nueva regulación contribuye al objetivo de mejorar la tramitación mediante la supresión de procedimientos,

adecuándola a los principios de mejora de la calidad regulatoria y aumentando así la eficiencia. Del mismo

modo, la norma unifica las imágenes identificativas de la zona y el punto de interés artesanal con la imagen de

la marca promocional ‘Artesanía hecha en Andalucía’, facilitando una mejor distinción e identificación de los

productos del sector en sus diversas vertientes, productiva y comercial, así como de las piezas artesanales

elaboradas en Andalucía.



Podrán promover el reconocimiento como zona o punto de interés artesanal de Andalucía las asociaciones,

federaciones o confederaciones de personas artesanas inscritas en el Registro de Artesanía de Andalucía, cuyo

ámbito territorial abarque el área que va a quedar reconocida como zona, o en el que esté ubicado el punto.

La obtención del reconocimiento como zona o punto de interés artesanal de Andalucía tiene como efectos

figurar, entre otras, en las publicaciones y guías oficiales de artesanía; participar en proyectos de fomento y

promoción del sector; la inscripción de oficio en el correspondiente asiento del Registro de Artesanía de

Andalucía y la difusión a través del portal de internet de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Las zonas de interés artesanal (ZIA) de Andalucía identifican las áreas geográficas en las que se localiza una

concentración de talleres o en las que se registran singulares características de producción o comercialización de

productos artesanos. Por su parte, los puntos de interés artesanal (PIA) de Andalucía identifican locales o

talleres en los que concurren especiales características de producción o comercialización de productos

artesanos.

Maestro artesano al frente de un PIA

Cristóbal Arance Peña es la tercera generación de una familia de artesanos de una extensa y consolidada

trayectoria en Bailén y comarca. Aprendió el oficio en el taller familiar, con su padre. Maestro artesano con más

de tres décadas de ejercicio, sabe conjugar la conservación de la tradición con la innovación, sin perder calidad

y originalidad. Su taller, que conserva un antiguo horno árabe, está reconocido como Punto de Interés Artesanal

(PIA) desde hace diecisiete años, es visitable y además realiza demostraciones en vivo.

Un estilo propio y exclusivo en todas sus obras, elaboradas a mano en barro rojo o rubio, y decoradas con

distintas técnicas, como el pincel o mediante pera (rameadas). Un profesional que elabora una amplia gama de

artículos con un llamativo y diverso colorido que distingue sus piezas: de alfarería tradicional, decoración de

nuevo diseño, menaje, cocina, jardinería, y un largo etcétera de piezas personalizadas, en las que se adapta a

cada cliente. Un extenso catálogo que puede conocerse y adquirirse en su taller de Bailén, en su tienda taller en

Arroyo Frío (Cazorla), y también a través de su página web.

REDACCIÓN.