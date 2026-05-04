SHARA POLE STUDIO ALCANZA SU DIMENSIÓN INTERNACIONAL  EN SU TRAYECTORIA

Bailén 2 mayo 2026 . El equipo de Shara Pole Studio ha alcanzado un hito histórico al asegurar su presencia en el World Pole & Aerial Championhip IPSF 2026, la cita internacional más relevante de esta disciplina, que se celebrará el próximo mes de octubre en Praga (República Checa).

Las atletas SharaPole y Elsa Medina han firmado una actuación sobresaliente, logrando su clasificación tanto en categoría individual como en modalidad de dobles. Este doble éxito no solo refleja su excelencia técnica, sino también la sólida compenetración que han desarrollado tras años de trabajo conjunto.

Este logro sitúa a Shara Pole Studio en la élite del pole sport a nivel nacional e internacional, consolidando un proyecto deportivo basado en la constancia, la exigencia y la superación continua.

El éxito del equipo no se limita al ámbito internacional. En la reciente competición nacional, Shara Pole Studio protagonizó una actuación brillante al conquistar un total de 17 medallas (8 oros, 5 platas y 4 bronces), confirmando el excelente momento que atraviesa la entidad.

Desde el club se pone en valor el trabajo en equipo, el compromiso diario y el espíritu de superación como pilares fundamentales de estos resultados. Asimismo, se destaca el papel clave de los patrocinadores, cuyo apoyo ha sido esencial en el crecimiento y desarrollo del proyecto.

Con la mirada puesta en Praga 2026, Shara Pole Studio inicia ahora una nueva etapa marcada por la preparación y el reto de competir entre los mejores del mundo, llevando consigo el talento, el esfuerzo y la ambición que han definido su trayectoria.