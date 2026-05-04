Acabaron las fiestas del Barrio de S. José Obrero 2026

Bailén vivió un intenso fin de semana con la Feria de San José Obrero 2026

Bailén 2 MAYO 2026. lA ciudad se encuentra inmersa este puente de primero de mayo en la celebración de la Feria del Barrio de San José Obrero 2026, una de las citas más destacadas del calendario festivo local, que llena de ambiente, convivencia y actividad este emblemático barrio.

El alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho, destacaba al principio de la celebración <<el carácter hospitalario y acogedor de los vecinos del barrio, que hacen de esta feria una experiencia única>>.

Tras el Día del Público con amenazas de lluvia, la feria fue inaugurada oficialmente este jueves con un pasacalles de cabezudos acompañado por la charanga ‘Los Musiñecos’ para dar paso al emotivo pregón a cargo de Miguel Cisneros Sánchez que glosó los recuerdos de su infancia en las calles blancas de esta barriada

El programa cuenta con actuaciones ‘Amanecer flamenco’, la Escuela de danza ‘Lidia Aranda’ y ‘Al compás del flamenco’ de Elena Navarro, además de sesiones de DJs en la Caseta Municipal.

La procesión de S. José Obrero, patrono del barrio protagonizaba los actos religiosos por las calles aledañas a su parroquia acompañado de su hermandad y representantes de las cofradías de la ciudad y un nutrido grupo de personas luciendo el traje típico andaluz.

La programación se completa con propuestas musicales como el <<Tributo a Camela>> y actuaciones de DJs, en una apuesta por una oferta variada capaz de atraer a diferentes generaciones.

Convivencia, música, deporte, participación vecinal musical componen este programa que tiene su finalización el domingo por la noche con un pasacalles motero y un espectáculo de fuegos artificiales, uno de los momentos más esperados del fin de semana.

La organización de estas fiestas corren a cargo de la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Bailén, con la colaboración de distintas áreas municipales, la Asociación de Vecinos ‘El Cantarico’ y el Grupo Parroquial de San José Obrero.

El concejal de Festejos, Manuel Rodríguez, ha destacado <<la calidad y el interés de las numerosas propuestas que han planteado para enriquecer la programación>>

Con todo ello, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con <<unas fiestas inclusivas, participativas y de calidad>>, consolidando la Feria de San José Obrero como una de las celebraciones más emblemáticas de Bailén.

foto : Bailen TV