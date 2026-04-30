Reconocimiento al equipo Benjamín Femenino de balonmano tras proclamarse campeonas de Andalucía

Bailén, 29 de Abril de 2026

El alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho, acompañado del concejal de Deportes, Manuel Rodríguez, ha

recibido en el Ayuntamiento al equipo Benjamín Femenino del Club Balonmano Bailén tras proclamarse

Campeonas de Andalucía; un logro que ha calificado como “un ejemplo de esfuerzo, constancia y pasión por el

deporte que nos llena de orgullo como ciudad”.

El primer edil ha querido destacar “el enorme trabajo realizado por estas jóvenes deportistas, que han sabido

representar a Bailén con entrega y espíritu de superación”, subrayando además “la importancia de creer en el

deporte base como motor de valores y cohesión social”.

Club Balonmano Bailén

Camacho ha puesto en valor el papel fundamental del Club Balonmano Bailén, así como el compromiso y

dedicación de su equipo técnico, señalando que “detrás de este éxito hay muchas horas de entrenamiento,

sacrificio y una labor educativa que va mucho más allá de la competición”. En este sentido, ha remarcado que

“Bailén está demostrando que el trabajo bien hecho en las categorías inferiores da sus frutos, consolidando una

cantera sólida que garantiza el futuro del deporte local”.

El alcalde ha querido también trasladar un mensaje de ánimo y confianza a las jóvenes campeonas. “Este título

es solo el comienzo de un camino lleno de éxitos. Estoy convencido de que seguiréis creciendo, tanto en lo

deportivo como en lo personal, y que vendrán nuevos retos y triunfos que volverán a situar a Bailén en lo más

alto”.

“Compromiso”

Por su parte, el concejal de Deportes, Manuel Rodríguez, ha manifestado que “este campeonato supone un

motivo de enorme orgullo para todo el municipio, ya que refleja el talento y el potencial de nuestras deportistas

más jóvenes”. Al hilo, ha recordado que, en un encuentro con el Club, presentaron un dossier que recogía la

hoja de ruta y los objetivos a conseguir; puntos, apostilla, “sobradamente cumplidos y que hoy han llegado a su

cota más alta con la consecución de este título”

Del mismo modo, Rodríguez ha destacado el compromiso del Área de Deportes con el impulso de todas las

disciplinas deportivas, afirmando que “seguimos trabajando día a día para ofrecer recursos, instalaciones y

apoyo a clubes y deportistas, con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables y promover el deporte en

todas sus modalidades”.

El edil ha subrayado que “desde el equipo de Gobierno se continuará apostando firmemente por el deporte

como uno de los pilares fundamentales de nuestra ciudad”, añadiendo que “nuestra meta es consolidar a Bailén

como el epicentro deportivo de la provincia, generando oportunidades, organizando eventos y apoyando a

quienes, como este equipo, llevan el nombre de nuestra localidad con orgullo”.

Reconocimiento

El acto de recepción ha servido también como reconocimiento público al esfuerzo de las familias, entrenadores y

entorno cercano de las jugadoras, cuya implicación resulta clave en el desarrollo de estas jóvenes promesas.

Durante el encuentro, Rodríguez ha puesto de manifiesto “la importancia de seguir reforzando el deporte

femenino, promoviendo la igualdad de oportunidades y visibilizando referentes que inspiren a futuras

generaciones”.

Para concluir, el concejal ha puesto de manifiesto su “compromiso” con el deporte base como herramienta

educativa y social, celebrando este importante hito que consolida a la localidad como un referente en la

formación deportiva y en la promoción de valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la superación

personal.