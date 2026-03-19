LA CHARCA DE PEGALAJAR ATRAE A MULTITUD DE VISITANTES ESTOS DIAS

PEGALAJAR 16 DE MARZO 2026

Una destacada cantidad de visitantes de la provincia se han desplazado a la localidad de Pegalajar, , a 800 metros de altitud en plena Sierra Mágina, a pesar del viento frio reinante en la zona, con el propósito de contemplar llena su famosa charca. Una charca que recibe aguas de la fuente de la Teja y que ha estado durante varios años, al menos cinco, seca por causa de la ausencia de lluvias. Una balsa histórica ya que las noticias más antiguas sobre ella se refieren a la Crónica del Condestable Iranzo, que datan de 1469 y 1470, en las que se hace referencia a la Fuente Vieja, nombre con el que se conoció la Fuente de la Reja hasta el siglo XIX

El manantial, que durante siglos ha sido el principal elemento de desarrollo de Pegalajar, hoy día es el centro de la vida de ocio y fiestas de los pegalajeños, así, en su recinto se realizan diversas actividades como actuaciones musicales, paseos en barca o competiciones de natación. En un principio fue una simple presa con un muro de piedra de contención y unas compuertas que regulaban la salida del agua a través de una intrincada red de kilómetros de acequias que regaban las tierras de huerta y olivar

Los vecinos de Pegalajar desearían más atención sobre la charca, más regulación en el uso del agua para que no vuelva a producirse de nuevo otra situación de ausencia de agua en este enclave al mismo tiempo que piden mas atención de los medios y de las autoridades andaluzas competentes para que la charca sea objeto de especial atención como otros manantiales y humedales de Andalucía. REDACCIÓN