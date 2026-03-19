“Pasión Nazarena” llena de emoción la Casa de la Cultura en su décimo aniversario

BAILÉN 15 MARZO 2026

La Casa de la Cultura de Bailén acogió este fin de semana la representación de “Pasión Nazarena: la Pasión, Muerte y Resurrección”, una obra teatral que celebró su X aniversario con un rotundo éxito de público y una puesta en escena marcada por la intensidad y el realismo.

La representación de Pasión Nazarena, obra del profesor Francisco Linares, estuvo dirigida por Rosi González y protagonizada por más de 60 actores locales entre los que destacaron por su papel principal Luis Rusillo encarnando a Jesús, María Isabel Márquez a La Virgen María, Judas representado por Daniel Barchino y María Magdalena interpretada por Mari Lina Navío. La Narración estuvo a cargo de Jose Manuel Martínez y el sonido y la iluminación a cargo de Sergio de la Torre. Todos ellos lograron recrear con gran fidelidad evangélica algunos de los momentos más significativos de la pasión de Jesus , desde la Última Cena hasta la Crucifixión y la Resurrección. La cuidada escenografía y la entrega del equipo del grupo teatral NEOLAIA contribuyeron a dotar a la obra de un notable realismo que mantuvo al público atento durante toda la función.

Uno de los aspectos más destacados de la velada fue el ambiente de silencio y respeto que se vivió entre los asistentes que valoraron positivamente tambien el attrezzo y el vestuario de los actores.

La dirección de Rosi González volvió a superarse al coordinar un proyecto teatral de gran complejidad, apoyándose en el talento de un grupo de intérpretes locales que alcanzaron niveles de alta profesionalidad. zaron niveles de alta profesionalidad.

La función concluyó con largos aplausos por parte del público, reconociendo el esfuerzo y la calidad de una representación que, en su décimo aniversario, reafirma su consolidación como una de las citas culturales más destacadas de la Cuaresma local.

OTROS ACTORES-ACTRICES DESTACADOS

Jesus- Luis Rusillo

María _Isabel Márquez

M magdalena _M Lina Navío

Pedro-Paco Linares

Sanaritana-Laura Cobo

Herodes j Tomas Teruel

Pilatos_Luis jesús Rusillo

Sacerdotes _Cristobal Núñez Roberto Lucha y Lorenzo Pérez

Judas _Daniel Barchino

Narrador _Jose Manuel Martínez

Sonido e iluminación _Sergio de la torre

Dirección _Rosi González

REDACCION