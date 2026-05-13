Vuelve el Sentir Baeza 2026 como referencia del musical del sur de España

El verano en Andalucía empieza a latir con fuerza cuando aparece en el calendario el Sentir Baeza AOVE Fest 2026, una de esas citas que van mucho más allá de la música. Este año, el festival vuelve los días 12 y 13 de junio en el Recinto Ferial de Baeza, y lo hace con un cartel ya publicado que confirma que estamos ante una de las experiencias culturales más completas del sur.

Un cartel que mezcla referentes y nuevas promesas

La esencia de Sentir Baeza está en su cuidada selección artística, y en 2026 no se queda atrás. Encabezando el line-up encontramos nombres imprescindibles del indie nacional como La M.O.D.A., Rufus T. Firefly o La Habitación Roja, que además celebra su aniversario.

Junto a ellos, destacan artistas en pleno crecimiento como Carlos Ares, Barry B o Marlena, creando ese equilibrio perfecto entre consolidación y descubrimiento.

El cartel se completa con una amplia nómina de bandas y DJs —Comandante Twin, Bauer, Modelo o Juanca & Pope Supersub DJ— que garantizan dos jornadas sin descanso, donde cada hora ofrece algo diferente.

Cartel por días: dos jornadas para elegir (o no perderte ninguna)

Aunque la programación se reparte en dos días, el espíritu es claro: vivir el festival completo. Durante el viernes y el sábado, el recinto se llena de conciertos que van desde el pop-rock más coreable hasta sesiones DJ para alargar la noche.

Cada jornada tiene su propia personalidad, por lo que puedes optar por tu día favorito… o apostar por la experiencia completa con el abono.

Mucho más que música: ambiente y gastronomía

Sentir Baeza no es solo un festival, es una experiencia. Su concepto “boutique” hace que todo fluya: espacios cuidados, cercanía entre público y artistas y una sensación de comunidad difícil de encontrar en eventos masivos.

A esto se suma uno de sus grandes sellos: la gastronomía. El festival rinde homenaje al producto estrella de la zona, el aceite de oliva virgen extra (AOVE), acompañado de propuestas locales que convierten cada pausa entre conciertos en un viaje de sabor.

Y todo ello con el incomparable telón de fondo de una ciudad Patrimonio de la Humanidad, donde historia y música conviven en perfecta armonía.

Un plan perfecto para arrancar el verano

Con un cartel ya confirmado, un ambiente cuidado y una propuesta cultural que va más allá de los escenarios, Sentir Baeza 2026 se consolida como uno de los festivales imprescindibles del panorama nacional.

Ahora que ya se conocen los artistas y la distribución del evento, solo queda una decisión:

¿te quedas con un día… o lo vives entero?

👉 Hazte con tu abono general o elige tu entrada de día antes de que vuelen y prepárate para sentir Baeza como nunca.

https://www.youtube.com/watch?v=4d2-mTZ2Isw