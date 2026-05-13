LA GIMNASIA DE MANTENIMIENTO PARA COMBATIR EL SEDENTARISMO

Bailén refuerza su apuesta por los hábitos saludables a través de clases de gimnasia de mantenimiento

Bailén, 12 de Mayo de 2026

El alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho, acompañado por el concejal de Deportes, Manuel Rodríguez, ha

visitado las clases de gimnasia de mantenimiento organizadas por el Área de Deportes del Ayuntamiento, una

actividad que tiene como principal objetivo promover los hábitos de vida saludables, combatir el sedentarismo y

fomentar el envejecimiento activo entre la población.

Durante la visita, ambos responsables municipales compartieron un encuentro cercano con los participantes,

interesándose por el desarrollo de las clases y poniendo en valor el importante papel que desempeña el deporte

en la mejora de la calidad de vida. Además, hicieron entrega de una camiseta a todos los asistentes como

reconocimiento a su compromiso y participación en esta iniciativa deportiva.

“Apuesta firme”

El alcalde de Bailén ha destacado el trabajo que se viene realizando desde la Concejalía de Deportes para

acercar la práctica deportiva a todos los sectores de la población, independientemente de la edad o condición

física.

“Desde el Ayuntamiento de Bailén seguimos apostando firmemente por el deporte como herramienta de salud,

bienestar y convivencia. La gran labor que se está desarrollando desde la Concejalía de Deportes permite que

cada vez más vecinos participen en actividades adaptadas a sus necesidades, fomentando distintas disciplinas y

promoviendo una vida activa en todas las etapas de la vida”, ha señalado el alcalde.

Asimismo, Camacho Nuñez ha puesto el acento en la importancia de continuar impulsando programas que

favorezcan hábitos saludables y contribuyan a mejorar tanto la salud física como emocional de los ciudadanos.

Romper barreras

Por su parte, el concejal de Deportes, Manuel Rodríguez, ha incidido en la necesidad de romper barreras y

eliminar los miedos que muchas personas encuentran a la hora de iniciarse en la práctica deportiva,

especialmente a partir de cierta edad.

“Tenemos que combatir el sedentarismo, pero también muchos tópicos y miedos que existen sobre la actividad

física en edades más avanzadas. El deporte es salud, bienestar y calidad de vida, y queremos que nuestros

vecinos entiendan que nunca es tarde para comenzar a cuidarse y mantenerse activos”, ha afirmado el edil.

Rodríguez ha añadido que este tipo de programas permiten no solo mejorar la condición física de los

participantes, sino también favorecer la socialización, la autoestima y el bienestar emocional, aspectos

fundamentales para un envejecimiento saludable y activo.

Las clases de gimnasia de mantenimiento forman parte de la amplia programación deportiva impulsada por el

Área de Deportes del Ayuntamiento de Bailén, que continúa trabajando para ofrecer actividades accesibles y

adaptadas a diferentes perfiles de población, consolidando así el compromiso municipal con la promoción de la

salud y la actividad física.