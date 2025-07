CARMELO MANZANO PRESENTÓ SU LIBRO

A las 7.30 de la tarde, el salón de conferencias del Museo de la Batalla de Bailén, acogía la presentación del libro de Carmelo Manzano titulado «MAGDALENA, LA VIDA DE » en un acto organizado por el Ateneo Literario, Artístico y Científico Jesús de Haro Malpesa. Con asistencia de miembros de la corporación municipal, familiares y amigos del autor, se iniciaba el acto de la mano del periodista Andrés Cárdenas, presidente del ateneo. A continuación hizo una reseña del libro Ana Belén Padilla, quien desveló alguna de las claves de esta obra.

EL AUTOR.

Finalmente, Carmelo Manzano, nacido en Torrenueva (Ciudad Real) detalló algunos aspectos de la obra. Manzano, estudió Bachiller en La Carolina y Magisterio en Jaén. Ha ejercido la profesión de maestro en Guarromán y Torredelcampo. Actualmente vive entre Jaén —en el solsticio de invierno— y Bailén —en el solsticio de verano—Magdalena, la vida de es su segunda novela, tras Raíces entrelazadas.

¿Por qué estaba obligada a desconfiar de ofertas que no había comprobado? ¿Por qué no hay que dar credibilidad a quienes todavía no nos han engañado? ¿Qué culpa tengo de fiarme de promesas que luego no se cumplieron? ¿Qué hacer cuando el proyecto no ha salido como se había soñado? Yo tenía —y sigo teniendo— necesidad de amar y ser amada. Poco valor tiene la vida sin una pizca de amor. Magdalena, la vida de es una novela realista e íntima sobre la búsqueda del amor, la libertad y la realización personal en medio de una sociedad de épocas pasadas que no comprende dicha búsqueda.