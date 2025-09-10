Bailén incrementa su patrimonio histórico y cultural gracias a la donación del libro de oro del Albergue de Carretera



El alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho, ha recibido en la mañana de hoy a Bartolomé Serrano,

vicepresidente del Ateneo Literario, Artístico y Científico ‘Jesús de Haro Malpesa’, y Miguel Ángel Alonso Roa,

secretario de esta misma entidad cultural de la ciudad, para formalizar la firma de una nueva donación al

Ayuntamiento; concretamente, el libro de oro (firmas) del Albergue de Carretera de Bailén que, a su vez, fue

donado por una persona con responsabilidad en Paradores al Ateneo.

“Estamos tremendamente agradecidos a la generosidad de nuestros vecinos que posibilitan a través de sus

donaciones que esta ciudad siga incrementando su patrimonio para el disfrute de ciudadanos y visitantes; la

donación de estas piezas garantizan su conservación y se convierten en testimonio de nuestra historia”, ha

manifestado Camacho Núñez.

Libro de oro

La pieza donada, el libro de oro del Albergue de Carretera de Bailén, miniado en su portada y en piel su

encuadernación, ya forma parte del patrimonio del Ayuntamiento, quedando inscrito en el Inventario de Bienes

del Archivo Municipal de Bailén.

Personas famosas que firmaron en este libro

El libro recoge las dedicatorias y firmas de personajes reconocidos a su paso por el Albergue de Carretera de

Bailén, entre ellas las de Carmen Polo; Marcelino Oreja; Antonio Ferrandis; Pedro Lavirgen; Manuel Chaves;

Pedro Solbes; Javier Cámara; Teresa Fernández de la Vega y Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’, entre otras

personalidades de diferentes ámbitos.

De esta forma, este libro se suma a las realizadas por otros ciudadanos de forma altruista, llenando de

contenido las dependencias del Archivo Municipal y, tal y como ha señalado el alcalde, “permitiendo la

recuperación de bienes y mostrando el compromiso de estos bailenense con la ciudad y sus vecinos”

Redacción