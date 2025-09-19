Antonio A. cede una valiosa colección de 21.800 botellas y latas de aceite a Picualia

Antonio Almagro cede su gran colección de botellas y latas de aceite a una conocida almazara de Bailén

Son 21.800 botellas de diferentes países, constituyen la mayor colección conocida en el mundo de esta modalidad. Esta colección se inicia hace más de 20 años, algo que constituía una sencilla afición recopilando botellitas de aceite de oliva de ferias y eventos, se ha convertido en la colección más grande del mundo donde hay miles de botellas y latas de aceites de oliva, algunas datadas con fecha producción superior a los cien años.

Esta recopilación, de Antonio Almagro , no solo recoge botellas o latas de España sino de países como Japón, China, Turquía, Iraq, Siria, Egipto, Colombia, Portugal, Francia, Grecia, Canadá, Estados Unidos, Israel, Palestina, Corea, Irlanda, Inglaterra, México, Argentina, Italia, Alemania, Croacia, Chipre, Bélgica, Sudán, Marruecos, y muchos otros lo que resulta cuando menos curioso.

Almagro acaba de ceder esta compilación a la cooperativa Picualia , de Bailén alegando que << lo hago porque quiero que el mundo vea el legado que poseo y que mejor lugar que en esta almazara>>.

Piezas relevantes.

Entre las piezas más relevantes se encuentra la primera marca de aceite de oliva en España llamada “La Giralda”. Esta botella podrá verse de manera destacada entre toda la colección. <<Otra de las piezas más importantes es la primera lata de aceite de oliva de “La Española” que se envasó para el mercado exterior, “la gitana mira a la izquierda, mientras que en la actualidad la gitana está mirando hacia la derecha>>, destaca el coleccionista.

<<Anécdotas tengo muchas, como una botella que no tenía de Barcelona y el propietario de esa marca me la bajó a Bailén. Al no encontrarme en el pueblo, me la dejó en la carretera, antes de ser autovía, en una señal de tráfico, donde la recogí>>, cuenta Almagro. Hasta esos límites ha llevado Antonio su pasión por el coleccionismo. Además, todas las piezas de la colección, están documentadas gráficamente por Almagro.

El presidente de Picualia, Gabriel J. Alonso y Antonio Almagro, han firmado el acuerdo de colaboración que garantiza la cesión a la cooperativa. Picualia se compromete a exhibirla en un espacio creado especialmente para ello, en un showroom o espacio musealizado junto a la sala de Restaurante Aureum, donde se instalará la exposición permanente, generando valor para los miles de visitantes que cada año llegan hasta Picualia.

“Con esta colección pretendemos hacer aún más atractiva la visita a Picualia y seguir profundizando en la cultura del aceite de oliva, una cultura mundial como lo demuestra estas botellas procedentes de diferentes países”, ha declarado el presidente de Picualia.

El acondicionamiento del espacio para la exposición comenzará en breve y estará listo para el final de la próxima campaña oleícola, es decir, para la primavera/verano de 2026. La visita a la colección estará incluida en la visita guiada a la almazara.