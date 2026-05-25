CARTEL POR DÍAS DEL SENTIR BAEZA AOVE FEST.

Cartel por días del Sentir Baeza.

La organización de Sentir Baeza ha presentado el esperado cartel por días de su próxima edición, despertando interés entre los aficionados a la música y la cultura. El evento, que se celebrará en distintos espacios emblemáticos de Baeza, reunirá a artistas consolidados y nuevas promesas en una programación variada y atractiva. La distribución por jornadas permitirá a los asistentes planificar mejor su experiencia y disfrutar de propuestas adaptadas a diferentes estilos musicales. Además, la publicación del cartel ha generado una gran repercusión en redes sociales, consolidando a Sentir Baeza como una de las citas culturales más destacadas del verano andaluz.

CLARA LOPEZ.