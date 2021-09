LA JUNTA DE ANDALUCÍA APUESTA FUERTE POR LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BAILÉN.

El PP celebra la inversión aprobada por Juanma Moreno para atender una reivindicación de la comunidad educativa y arreglar el IES Hermanos Medina Rivilla

La concejal de Educación del Ayuntamiento de Bailén, Alfonsa García ha puesto en valor “la enorme inversión” que el Gobierno de Juanma Moreno ha aprobado para el IES Hermanos Medina Rivilla. “Son casi 116.000 euros que servirán para reformar las cubiertas y retirar el amianto de este instituto”, ha explicado. “Llevábamos tiempo esperando poder arreglar el IES y por fin un Gobierno de Juanma Moreno ha destinado una partida presupuestaria tan importante que agradecerán los más de 250 alumnos”.

Según ha aseverado García, “las carencias que había en Educación durante los Gobiernos socialistas de la Junta eran notables pero desde que el Partido Popular gobierna en Andalucía por fin se están solventando las deficiencias de infraestructuras”. Como concejal de Educación, “sé que había una demanda de la comunidad educativa para retirar el amianto del instituto, por su peligrosidad, y el Gobierno de Juanma Moreno está trabajando para su retirada, no solo aquí en Bailén, sino que nos consta que en muchos centros de la provincia”. La calidad de la enseñanza es fundamental, “y de eso se encargan los grandes profesionales de la Educación que tenemos en Bailén pero es imprescindible que las instalaciones sea dignas, que cumplan las condiciones adecuadas de salubridad, y el arreglo del Hermanos Medina Rivilla era de vital importancia”.

No solo se procederá a retirar el amianto sino que también se demolerá el tejado y se construirá una nueva cubierta, “una gran noticia teniendo en cuenta las deficiencias del actual tejado”. Antes, los gobiernos socialistas de la Junta “no escuchaban las demandas de la comunidad educativa, los centros como el IES Hermanos Medina Rivilla tenían carencias que se quedaban sin solventar verano tras verano pero por fin hay un gobierno andaluz que escucha y que ante las graves deficiencias lanzó un Plan de Infraestructuras Educativas que está beneficiando no solo a los centros de los grandes municipios sino también de localidades como Bailén donde tan importante es contar con infraestructuras dignas como en cualquier otro punto de la provincia y de Andalucía”. Es decir, ha apostillado García, “por fin hay un gobierno que no discrimina, con el que no hay alumnos de primera o de segunda en función de donde vivan o donde estudien como ocurría con el PSOE”. Ejemplo de ello es que el IES no es el único centro educativo que ha recibido una fuerte inversión en Bailén pues la Junta de Andalucía también está realizando obras en el CEIP Pedro Corchado para la reparación de muros y reformas de accesibilidad, por valor de 137.365,43 euros, así como la adecuación de espacios exteriores no urbanizados y la retirada de amianto, con un presupuesto de 250.000 euros.

En conclusión, “la comunidad educativa de Bailén está de enhorabuena porque en solo dos meses se habrá realizando una intervención tan importante y tan demandada para que el curso arranque con la mejor calidad y excelencia en nuestras infraestructuras y con la tranquilidad de que gobernando el Partido Popular cualquier demanda será atendida”, ha concluido la dirigente popular.

