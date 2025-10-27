ÉXITO DEL PRIMER FETIVAL CIENTO PLANETA , DE MUSICA INDIE EN BAILÉN.

El pasado sábado, la Sala Seven se convirtió en el epicentro de la música indie y la inclusión con la celebración del Ciento Planeta Tarde Fest, un evento que desbordó energía, solidaridad y talento. Desde la apertura de puertas a las 16:30 h, el ambiente se llenó de emoción y expectativas por una jornada que prometía, y cumplió con creces.

Ya durante la mañana del sábado los chicos y chicas de las escuelas de rock del Instituto Medina Rivilla y del Colegio General Castaños empezaron a calentar motores de este programa que incluía talleres, photocall, y paella colectiva.

Llegada la tarde daba comienzo el plato fuerte de la jornada de este festival, de espíritu indie e inclusivo, que destacó no solo por su cartel musical de primer nivel, sino también por su compromiso social.

Personas con discapacidad intelectual participaron activamente en la organización y el staff, demostrando que la música puede ser un poderoso vehículo de integración. Toda la recaudación fue destinada a AFAMP, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual de Bailén reafirmando el carácter solidario del evento.

La jornada arrancó con el grupo Nevada en sustitución del grupo local Domesticos cuyo cantante no pudo estar en el evento. Los granadinos calentaron el ambiente con su indie rock enérgico y letras cargadas de significado. Le siguieron El Niño Erizo, que conquistaron al público con su estilo melódico y emotivo, haciendo corear al público algunos de sus temas más conocidos.

El final llegó con Atomic Lemons, quienes ofrecieron un directo explosivo que hizo vibrar la sala de principio a fin. Sus riffs pegadizos y su carisma en el escenario fueron el colofón de una tarde inolvidable.

La fiesta continuó con la sesión de Kosmonauta DJ, que transformó la tarde- noche en una pista de baile, manteniendo el ánimo arriba hasta el final. Su mezcla de sonidos electrónicos e indie pop fue el broche final ideal para una jornada cargada de buenas vibraciones.

El Ciento Planeta Tarde Fest no solo fue un éxito de público y organización, sino de ejemplo solidario al mismo tiempo. Con el apoyo de AFAMP, de la Radio Municipal de Bailén y su programa Ciento Planeta y otras entidades locales, los organizadores se sienten en la obligación de que este evento sea una referencia anual de este tipo de música.

Jose luis lopez frutos.