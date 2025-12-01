PREMIOS JÓVENES DE BAILÉN 2025

El Consejo Local de la Juventud reconoce el talento joven de Bailén en una gala llena de emoción

El Consejo Local de la Juventud de Bailén celebró su gala anual de premios en un acto marcado por la sorpresa y la emoción, ya que ninguno de los jóvenes premiados conocía que iba a ser galardonado. La ceremonia, muy dinámica y con un ambiente familiar y cercano, destacó el esfuerzo, talento y compromiso de la juventud bailenense en diferentes ámbitos.

El acto, conducido por José Comino, contó con la participación de diversas autoridades locales y provinciales, que fueron las encargadas de entregar los reconocimientos: Ángela María Hidalgo Azcona, Delegada de Inclusión, Juventud, Familias e Igualdad que fue la encargada de abrir el acto resaltando la importancia de este tipo de premios al potencial juvenil de la localidad. Junto a ella estuvieron Luis Mariano Camacho Núñez, alcalde de Bailén y distintos miembros de la corporación municipal, Alfonsa García Camacho, concejala de igualdad y bienestar social, Lorena Zocueca Linares Márquez, concejala de Juventud y organizadora de la gala. Su presencia recalcó el apoyo institucional al Consejo Local de la Juventud y al impulso de iniciativas que ponen de manifiesto el talento juvenil local.

Los galardonados.

Durante la gala se entregaron seis premios que reconocieron trayectorias ejemplares en distintos campos:

Jóven por la Ciencia: Adrián García Barragán, por su trayectoria en el mundo de las Matemáticas y la Educación.

Joven Emprendedor : Nieves Álvarez Molina, distinguida por su iniciativa y capacidad para crear proyectos de diseño artístico en el sector de la moda y orfebrería.

: Nieves Álvarez Molina, distinguida por su iniciativa y capacidad para crear proyectos de diseño artístico en el sector de la moda y orfebrería. Joven de Arte, Cultura y Música : Juan Márquez Moreno, por su aportación creativa y su dedicación al ámbito cultural desde su puesto de profesor del instituto María Bellido de Bailén.

: Juan Márquez Moreno, por su aportación creativa y su dedicación al ámbito cultural desde su puesto de profesor del instituto María Bellido de Bailén. Joven Perseverante : Inés Sáez Jurado, premiada por su esfuerzo constante y superación personal e implicación solidaria asi como su carácter polifacético como instrumentista musical y cantante.

: Inés Sáez Jurado, premiada por su esfuerzo constante y superación personal e implicación solidaria asi como su carácter polifacético como instrumentista musical y cantante. Joven Deportista : Jimena Ortiz Maldonado, corredora atlética que con solo trece años ya está registrada como ganadora de varias competiciones provinciales y nacionales.

: Jimena Ortiz Maldonado, corredora atlética que con solo trece años ya está registrada como ganadora de varias competiciones provinciales y nacionales. Premio Felipe de Neve🙁 Premio a mayor de 35 años): Manuel Comino Rusillo, seleccionado por su e, implicación y valores en temas de recreación histórica de la Batalla de Bailén.

Cada entrega estuvo precedida por un vídeo introductorio que dio aún más emoción cuando los premiados descubrieron que ellos eran los protagonistas de reconocimientos; sus rostros mostraban claramente sorpresa al mismo tiempo que agradecimiento.

El acto estuvo acompañado por un cuidado programa musical. El grupo Amanecer Flamenco realizó dos actuaciones llenas de fuerza y expresión que recibieron grandes aplausos.

Además, el público disfrutó de una emotiva interpretación a cargo de Inés Sáez, al piano, junto a Alba Merlo, a la trompeta, una intervención que aportó un toque de sensibilidad artística nada más iniciarse la gala.

La ceremonia concluyó con la intervención del alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho Núñez, quien felicitó a los jóvenes premiados y destacó la importancia de seguir impulsando espacios que reconozcan el talento local. Tras sus palabras, se realizó la tradicional foto de familia que puso el broche final a una noche inolvidable para los jóvenes del municipio.

GALERIA FOTOGRAFICA JOSE LUIS LOPEZ

Jose luis lopez frutos.