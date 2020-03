EL CORONAVIRUS NO DEBE CREAR ALARMA SI SE TOMAN LAS PRECAUCIONES DEBIDAS.

PUBLICAMOS ESTE ARTICULO PORQUE PENSAMOS QUE ES DE SUMO INTERÉS AHORA QUE PARECE QUE HAY CONTAGIADOS CERCA DE NUESTRA CIUDAD.

Un médico italiano que trabajó en el hospital de Shenzhen en China fue Designado por el gobierno chino para integrarse al equipo de estudio del virus de la Neumonía de Wuhan, o Corona-Virus.

Escribió un artículo muy interesante cuyo resumen se indica a continuacion:

– Si una persona resfriada tiene secreción nasal con esputo, no está infectada con el Corona-virus, porque su neumonía da una tos seca sin secreción nasal. Esta es la forma más fácil de identificarlo.

Por otra parte es bueno saber que el virus de Wuhan o Corona-virus no es resistente al calor y se muere a una temperatura de 26 a 27 grados. Por lo tanto, beba mucha agua caliente como té e infusiones. No es una cura pero es bueno para el cuerpo. Beber agua caliente es efectivo para matar todos los virus. Trate de no beber hielo.

Expóngase al sol si es invierno.

– El virus es de un tamaño bastante grande (la célula tiene un diámetro de aproximadamente 400-500 nm), por lo que cualquier máscara normal (No solo la máscara de 3M N95) puede filtrarlo. Sin embargo, cuando alguien infectado estornuda delante de usted, se esparcerá alrededor de 3 metros antes de caer al suelo; es decir, queda suspendido en el aire.

– Cuando el virus cae sobre una superficie metálica, vivirá durante al menos 12 horas. Así que recuerde que si entra en contacto con alguna superficie metálica, lávese bien las manos con jabón.

– El virus puede permanecer activo en los tejidos durante 6-12 horas. El detergente normal para la ropa mata al virus. La ropa de invierno que no requiere lavado diario, debe ponerse al sol para matar el virus.

Información sobre los síntomas de la neumonía causada por el Corona-virus:

– Primero infectará la garganta, luego en la garganta se sentirá como un dolor de garganta seco que durará de 3 a 4 días.

– Luego, el virus se fusionará con el líquido nasal y goteará en la tráquea y entrará en los pulmones, causando la Neumonía de Wuhan. Este proceso llevará de 5 a 6 días.

– Seguirá un estado de neumonía, fiebre alta y dificultades respiratorias. La congestión nasal no es como la congestión nasal normal. Te sentirás como ahogándote en el agua. Es importante buscar atención médica de inmediato si tienes esta sensación.

Sobre la prevención:

– La forma más común de infectarse, es tocar cosas en público como pasamanos, picaportes de puertas, asideros en el autobús, etc., por lo que debes lavarte las manos con frecuencia. El virus solo puede vivir en tus manos durante 5-10 minutos, pero pueden pasar muchas cosas en esos 5-10 minutos, como frotarte los ojos.

– Se recomienda hacer gárgaras con Betadine de garganta para eliminar o minimizar los gérmenes mientras todavía están en la garganta (antes de gotear hasta los pulmones).