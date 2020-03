CAMPAÑA DE CONTROL DE USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD Y LOS S.R.I.

• El Ayuntamiento de Bailen, por medio de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad se adhiere a la campaña especial que la Dirección General de Tráfico pondrá en marcha entre los dias 9 al 15 de marzo control del uso del cinturón de

seguridad y sistemas de retención infantil.

El uso del cinturón de seguridad y de los Sistemas de Retención Infantil (S.R.I.) resulta útil en cualquier trayecto corto o largo, urbano e interurbano, por este motivo la Dirección General de Tráfico pone en marcha a partir del próximo lunes 9 de marzo una campaña especial para el control del uso de los mismo, a

la que el Ayuntamiento de Bailén se adhiere a través de su Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad.

Esta campaña se enmarca en la programación anual relativa a diferentes tipos de vehículos y aspectos concretos relacionados con la conducción, de modo que, durante los siete días que dura la campaña, los agentes de la Policía Local intensificarán los controles sobre el uso del cinturón y sistemas de retención infantil durante la conducción.

La operación especial acompañará la vigilancia en las calles y principales vía de la ciudad con una campaña especial de concienciación, mediante cuñas divulgativas en radio, anuncios en prensa y mensajes con la intención de trasladar a la sociedad la idea de la importancia que supone el mantener en

todo momento la atención en la compleja tarea que supone la conducción.

El cinturón de seguridad es un seguro de vida, y por tanto no hay que olvidarse de él y llevarlo siempre abrochado. En cuanto a los menores de edad, los S.R.I. son un seguro de vida para nuestros pequeños , así que debemos asegurarnos

que la silla esté bien instalada, adaptando el reposacabezas y los arneses de la misma a medida que el niño vaya creciendo.

Es por ello que, desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad se quiere lanzar un mensaje de colaboración a la ciudadanía, para que todo/as avancemos en el fomento de cuantas medidas de seguridad se pongan a disposición para proteger a nuestros pequeños y a nosotros mismos cuando conducimos nuestros vehículos y realizar las siguientes recomendaciones:

1.- IDEAS GENERALES

El uso del cinturón de seguridad y de los SRI resulta útil en cualquier trayecto corto o largo, urbano

e interurbano. Todos los ocupantes de un vehículo deben ir sujetos con su sistema de retención adecuado. El recorrido del cinturón de seguridad o del arnés nunca debe ir por encima del cuello. Debe

ajustarse lo más bajo posible sobre las caderas y sin holguras.

1.1.- Dispositivos de seguridad: Cinturón

El cinturón de seguridad es un elemento básico y fundamental de la seguridad vial y reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente.

El airbag no es eficaz si no se complementa con la utilización del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad y el airbag están pensados para funcionar de forma complementaria.

No utilizarlo en los asientos traseros supone un gran riesgo. En un impacto frontal, la probabilidad de que un ocupante de los asientos de atrás golpee mortalmente a otro pasajero de los asientos

de delante puede ser hasta 8 veces mayor.

Protege tanto de salir despedido del habitáculo, como de impactar contra el parabrisas. A 80 kilómetros por hora, un choque frontal sin llevar puesto el cinturón de seguridad, suele llevar

fatalmente aparejado resultado de muerte o lesiones graves. El cinturón alcanza una máxima efectividad en los vuelcos, donde se reduce un 77% el riesgo de muerte.

No llevar puesto el cinturón de seguridad es, junto con la velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol, uno de los principales factores de riesgo en la carretera.

Idea fuerza.

El cinturón de seguridad es un seguro de vida. No hay que olvidarse de él y llevarlo siempre

abrochado, tanto en carretera como en ciudad.

– ¿De que protege?

Porcentaje de reducción de lesiones:

Tipo de lesión Conductor Pasajero

Lesiones cerebrales 33% 56%

Fracturas craneales 18% 18%

Heridas faciales 45% 64%

Lesiones oculares 38% 40%

Fracturas faciales 6% 6%

Lesiones pulmonares 33% 58%

Fuente: Formación y Educación Vial / Consejos de seguridad vial Web divulgativa de la DGT

– Requisitos del cinturón

 Homologado

 Bien anclado

 Con el reglado correcto

 Correctamente abrochado

1.2.- Dispositivos de seguridad: Sistemas de retención infantil (SRI)

 Nunca lleve a un niño en brazos, ni utilice su mismo cinturón de seguridad para protegerle

 Asegúrese que la silla está bien instalada. Adapte el reposacabezas y los arneses de la

silla a medida que el niño vaya creciendo

– Porque tú usas el cinturón, empieza con ellos desde pequeños.

 Conoce las características adecuadas a la talla, peso y edad de tu hijo

 No solo es importante la edad, también hay que tener en cuenta la altura y el peso de los

niños

– Obligatorio:

 Niños con una altura inferior a 1,35 m. (Alrededor de 12 años).

– Recomendable:

 Hasta los 1,50 m es recomendable que los menores sigan utilizando S.R.I homologados a

su talla y peso.

 En todos los casos, la banda diagonal del cinturón ha de pasar por la clavícula sobre el

hombro y bien pegada al pecho, mientras que la banda ventral ha de quedar lo más baja

posible sobre la cadera.

 Si la banda del hombro toca el cuello o pasa bajo el mentón, el niño debe seguir utilizando

un asiento elevador.

 Nunca se debe ir con la banda debajo del brazo o detrás de la espalda.

– A la hora de adquirir un S.R.I:

 La silla siempre tiene que estar homologada, busca la etiqueta con la E que te indicará

para que vehículos es válida y el peso de los niños que pueden utilizarla.

 Prueba la silla que estés pensando adquirir con tu hijo y valora su comodidad y adaptación,

garantizando así que acepte ir atado.

 Comprueba que la silla se adapte perfectamente al asiento de tu automóvil y a los

cinturones de seguridad.

 Solicita que te expliquen las instrucciones de instalación y valora positivamente las que

sean más sencillas.

– Lesiones más frecuentes por edades:

 Hasta los 2 años: Cuello

 Entre los 2 y los cuatro años: Cabeza

 De 4 a 10 años: Abdomen

– Reglas de Oro:

 Nunca llevar al niño en brazos.

 Utilizar pinzas de retención del cinturón de seguridad es peligroso, dado que reduce

notablemente su eficacia.

 El AIRBAG ¡Jamás coloque una sillita, sobre todo instalada en sentido contraria a la

marcha, con el airbag conectado!

 No bajar la guardia en los trayectos cortos. En los trayectos de casa al cole es donde se

acumulan el mayor número de conductas de riesgo.

 Los niños deberán viajar en sentido contrario a la marcha el mayor tiempo posible. Si se

puede hasta los 4 años.

 Los arneses o el cinturón no deberán ir retorcidos, ni holgados, ni doblados.

 El S.R.I debe ir perfectamente instalado. No debe moverse. La mejor opción

Es el anclaje mediante el sistema ISOFIX.

 La cabeza del niño nunca debe asomar por encima del respaldo de la sillita. Si esto ocurre

indica que es preciso pasar a otra del grupo superior.

 Los padres deben dar siempre ejemplo, poniéndose siempre el cinturón.

– Sistema de anclaje ISOFIX:

Sistema de anclaje de la sillita al vehículo que tiene 2 ó 3 puntos: dos argollas ubicadas en el

chasis, detrás del asiento trasero, en las que se introducen unos enganches que lleva la sillita y, en

ocasiones, un tercer punto llamado TOP TETHER, que evita que la sillita rote.

El ISOFIX sustituye al cinturón de seguridad como elemento de sujeción de la sillita al coche y

reduce la probabilidad de que el asiento se coloque de forma incorrecta.

-Los S.R.I son el mejor seguro de vida del niño.

– Un niño sin sujeción multiplica por 5 las posibilidades de sufrir lesiones mortales o

graves.

– Nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran

utilizado sistemas de retención obligatorios.

– Una sillita mal colocada multiplica por cuatro el riesgo de muerte infantil en caso de

accidente de tráfico. El 70 por ciento de los niños que viajan en coche no utilizan

correctamente la sillita., según se calcula en el proyecto europeo.

– Al igual que te ajustas tú el cinturón, a ellos, el cinturón o arnés les debe quedar ajustado,

sin holguras y sobre el hombro. Tienen que estar cómodos y seguros.

– Si utilizas adecuadamente los sistemas de retención infantil, ayudarás a reducir hasta en

un 75% las lesiones en caso de accidente.

– Uno de los objetivos de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 es “lograr que ningún

niño pierda la vida por no ir correctamente sentado en una silla adecuada para su peso y

talla”.