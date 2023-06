RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 28 DE MAYO 20123

Los partidos JAEN MERECE MÁS, IZQUIERDA UNIDA Y VOX no logran llevar ningún concejal al futuro ayuntamiento.

El PP se alza claramente ganador de estas elecciones con nueve concejales, ganando uno respecto de las últimas elecciones, el PSOE que se queda en siete y AIB que solo saca uno. Una jornada que ha registrado en torno a un 69 por ciento de participacion en la que no se han producido incidentes de importancia. Si ha habido un alto porcentaje de votos nulos en las distintas mesas y no tantas abstenciones. El actual y futuro alcalde, Luis Mariano Camacho votaba a las 10.30 en si colegio electoral y lo hacia con el presidente del partido PP Erik Dominguez, desplazado a Bailén para mostrarle su apoyo. Esta vez no habrá pactos para gobernar y sí una gran tarea por delante para el equipo del PP para llevar adelante su amplio programa.