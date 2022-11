Un maestro de Bailén, entre los mejores de España en su trayectoria como docente

Alberto Padilla López, más conocido en redes como “El Maestro Alberto” es natural de Bailén (Jaén) y durante estos últimos años ha trabajado como tutor de educación infantil en el CEIP JUAN ARMARIO, de Alcalá de los Gazules (Cádiz), ,

Padilla ha tenido el privilegio de ser seleccionado entre los 10 mejores docentes de España, en su categoría para los prestigiosos premios EDUCA ABANCA, El pasado día 30 de octubre se daban a conocer los seleccionados como finalista en los Premios Educa Abanca, de los que podríamos decir que son los ‘goya’ de la Educación, que reconocen la labor de aquellos docentes que destacan por su buena práctica y dedicación a la profesión.

De entre todos los finalistas repartidos en las distintas categorías, saldrá elegido el Mejor Docente de España 2022. Estos premios son muy especiales porque es el propio alumnado (las familias en los más pequeños) quienes proponen en un primer momento a sus docentes, después la organización hace una preselección y finalmente un jurado determina quiénes son merecedores de estar en la final en base a sus méritos. Hoy nos da para BAILENDIGITAL más detalles de su trayectoria.

-Alberto, no es la primera vez que quedas finalista

– Es la tercera vez que estoy nominado para estos premios, y en la última ocasión también quedé entre los 10 primeros. Estoy igual de ilusionado que la primera vez, que las familias y el alumnado valoren así mi trabajo es motivo de orgullo, y mi mejor premio

-¿Cuando conoceremos el resultado final?

– Los ganadores se darán a conocer el próximo 15 de noviembre y obtendrán el título de Mejor Docente de España 2022. El 4 de marzo de 2023 tendrá lugar la gala en A Coruña conjuntamente a la celebración del Congreso Mundial de Educación EDUCA 2023. En la gala se hará entrega de una estatua a los finalistas y ganadores de cada categoría.

–Sabemos de tu uso de las redes sociales para compartir tu trabajo-

Me considero bastante activo en redes sociales, y siempre que puedo comparto con otros docentes mi trabajo, las actividades que hago con mi alumnado e incluso a nivel de centro. Me dedico también a la formación del profesorado a través de los distintos Centros del Profesorado de Andalucía.

–O sea, que las nuevas tecnologías y la comunicación son esenciales-

-He participado, claro, en proyectos literarios en torno al mundo de la educación innovadora. Me he especializado en Aprendizaje Basado en Proyectos y el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación en el aula, metodologías que me han valido para estar entre los 10 mejores docentes de nuestro país. El trabajo que realizo es un trabajo en equipo, este reconocimiento, aunque sea a mi persona, no es más que la punta del iceberg de un gran equipo humano empezando por los niños y niñas de aula, que en mi clase son plenos protagonistas decidiendo desde lo que quieren aprender hasta cómo organizar lo que vamos aprendiendo juntos

-¿ Que rol desempeñan las familias que antes mencionabas?

-Las familias que participan desde el principio en todo el proceso, el centro educativo y el claustro de docentes que hacen posible cada actividad y proyecto e incluso la localidad, el entorno, pues me gusta involucrarlos también, pues creo firmemente que la educación es la base de un mundo mejor, y que la sociedad debe conocer y participar de primera mano en la educación, yo solo dinamizó este trabajo en equipo, así que sirve este reconocimiento para ellos y ellas, y tantos docentes como yo, que creemos en el poder transformador de la escuela-

-Alberto ¿Cómo ha influido en tu pedagogía tu experiencia artística?

– Claramente. Me gusta acercar el mundo del arte y la cultura a la escuela, involucrando incluso a personalidades relevantes en mis proyectos. El año pasado consiguí que el propio Alejandro Sanz participara en uno de mis propuestas, o la maquilladora ganadora de 2 hoya Sílvie Imbert.

Tu sabes que desde muy joven ya compartía mis saberes en la docencia, coordinaba a talleres de teatro en el Colegio Pedro Corchado, de Bailén, después trabajé durante mucho años en el proyecto municipal de Escuela de Verano, como coordinador y monitor de la misma, he dirigido varios grupos de teatro y musicales, y siempre he querido estar muy activo en la vida cultural bailenense. Aunque ahora estoy a cierta distancia de mi ciudad natal, intento siempre aportar mi granito de arena de la mano de mi hermana, Ana María Padilla y su trabajo con la Asociación Cultural Contratiempos-

-Gracias Alberto, felicidades por tus logros y ojalá podamos verte ganador de estos reconocimientos, porque tu trayectoria y amor por la enseñanza y la cultura están mas que demostrados.

Jose Luis lopez frutos.