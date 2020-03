El director bailenense ANTONIO GARRIDO habla del premio recibido por su banda de Guarromán

Buenos días!!! He de comunicar que la Banda de Música de la Asociación Musical Francisco Latorre de Guarromán, ha recibido el premio «Sonidos de Jaén» que otorga el Diario Jaén en la edición de los Premios Jaén Única.

MUCHAS FELICIDADES!!!!

Muchas felicidades desde el más pequeño de edad, al veterano o veterana del grupo…

Muchas felicidades a aquel que lleva menos tiempo, y al grupito de veteranos que llevan «dando la nota» desde que allá por el año 90 del pasado siglo, se pusieran un instrumento en la boca, y aún sigan con fuerzas y ganas de seguir tocando, y no sólo eso, sino de seguir superándose y haciendo que cada vez esto suene mejor…

Muchas gracias a los que ya no están, porque también son parte de nuestra historia. Y aquí, mención especial a nuestro querido Paco Latorre.

Y sobre todo, muchas gracias a todos y todas los que seguimos, porque sin cada uno de vosotros, esta maravilla de familia musical llamada «Asociación Musical Francisco Latorre» no seguiría poniendo la banda sonora de nuestras vidas, la de nuestro pueblo Guarromán y sus gentes, y llevar el nombre de Guarromán, a través de nuestros sones a aquellas poblaciones a las que hemos salido a tocar…

Muchas gracias al Ayuntamiento que no duda en seguir apoyando este proyecto y a este colectivo…

Muchas gracias a aquellos que estáis también por desembarcar en este proyecto, y que junto a los que estamos ya en este barco, lo haremos aún más grande si cabe…

MUCHAS GRACIAS. ¡¡¡FELICIDADES!!! y MUCHA MÚSICA