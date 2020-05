CORTE DE CALLES A LA CIRCULACIÓN VIAL POR MOTIVOS DEL CORONAVIRUS.

El Ayuntamiento de Bailén, por medio de la Concejalia de Seguridad Ciudadana y Movilidad

procederá al corte temporal al tráfico rodado a partir del viernes, 15 de mayo, en varias zonas de la

ciudad para reservar mayor espacio al peatón y permitir, así, garantizar la distancia de seguridad

entre los ciudadanos frente a posibles contagios de la COVID-19, todo ello en virtud de lo dispuesto

en el art. 25 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; del

artículo 7 del RDL 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y lo dispuesto en el artículo 7 del

RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma.

La selección de calles responde a criterios de seguridad, siempre atendiendo a las

recomendaciones de la Policía Local. Se han escogido vías anchas que permiten mantener la

distancia aconsejada por el Ministerio de Sanidad para evitar contagios. Además, suelen ser

avenidas situadas cerca de los parques para sofocar las aglomeraciones que se puedan producir en

las zonas ya peatonales. También se ha tenido en cuenta que los cortes de estos tramos tienen

incidencias mínimas en el tráfico rodado, resolviéndose con pequeños desvíos.

Este plan excepcional entrará en vigor a partir del viernes, 15 de mayo, y será efectivo

durante el estado de Alarma. Semanalmente se analizará el impacto que tiene en la movilidad y se

decidirá la permanencia o modificación de los tramos.

Corte al tráfico de las siguientes vías:

Zona donde se ubica el mercadillo semanal.

Calles: Avd. Isabel II

Avd. Alcalde Antonio Gómez Huertas

Málaga

Pintor Juan Nájera

Jose Luis Vílches

Luis Braile

Zona Paseo de las Palmeras

Carril de circulación que está junto a la fachada del campo 19 de Julio

LA CIRCULACIÓN DE PEATONES

Con motivo de una mayor concentración de peatones es conveniente recordar el modo de

circular por parte de los peatones:

Mantener las distancias de seguridad establecidas por las Autoridades Sanitarias.

Todo peatón debe circular por la acera de la derecha con relación al sentido de la marcha y

cuando circule por la acera.

Los peatones deberán circular siempre por el centro de las aceras, ni muy pegados al borde de la

calzada, para evitar ser atropellados por algún vehículo, ni muy pegados a las casas, por si hubiera

entradas o salidas de garajes. Tampoco caminarán por el bordillo ni invadirán nunca la calzada,

salvo para cruzarla. Si la calle por la que se camina no tuviera acera o existiese algún obstáculo y

fuera totalmente imprescindible pasar por ese tramo, se circulará lo más pegado posible a la pared y

a ser posible de cara al tráfico, de esta forma se podrá ver de frente a los vehículos que se

aproximan.

Los niños pequeños deben ir siempre de la mano de los adultos, procurando que jueguen o

conduzcan triciclos o bicicletas en lugares cerrados al tráfico y nunca en la calzada. Los adultos

deben tener especial cuidado cuando los niños jueguen a la pelota ya que ésta se le puede ir a la

calzada y la natural tendencia de los niños a correr detrás de ella, hace que esta situación sea muy

peligrosa.

No se deben llevar animales sueltos, pueden escaparse y producir situaciones de peligro para otros

usuarios de la vía pública. Los peatones deben circular por los lugares reservados para ellos y no

hacerlo por los prohibidos; por ejemplo, circularán por zonas peatonales y no lo harán por autopistas

y autovías.



CIRCULACIÓN DE PEATONES POR VÍAS FUERA DE POBLADO

Los peatones en carretera deben circular por la izquierda, para que puedan ver de frente a los

vehículos que se acerquen. Si se circulara por la derecha, los vehículos se acercarían por detrás, lo

que supondría una dificultad para percibir el riesgo a tiempo y tomar las medidas necesarias para

evitarlo. Sólo se circulará por la derecha si por cualquier circunstancia de la vía o del tráfico sea más

fácil o más seguro.

Puede surgir la necesidad de cruzar al otro lado de la carretera, en este caso se cruzará, como

en las vías urbanas, por los lugares más seguros y con mayor visibilidad, por ejemplo en tramos de

carretera sin curvas ni rasante, y por lugares en los que no haya árboles, coches u otros obstáculos

que impidan ver y ser vistos por los conductores de vehículos.

Si existiese un refugio o zona peatonal u otro espacio adecuado, ningún peatón debe permanecer en

la calzada ni en el arcén. Si estuviera esperando a un vehículo sólo invadirá la calzada cuando éste

se encuentre a su altura. En autopistas y autovías está prohibida la circulación de peatones. Sólo si

en caso de accidente, avería, malestar físico de sus ocupantes u otra emergencia, fuera necesario

solicitar auxilio, el conductor u otro ocupante podrá salir del vehículo, sin que el resto de los

ocupantes pueda transitarpor la calzada. Normalmente a la entrada de las autopistas o autovías existe

un cartel informativo que indica la prohibición de circular a los peatones, no obstante si no existiese,

siempre está señalizada con la señal general de autovía o autopista. Fuera de poblado, entre la

puesta y salida del sol o en condiciones climatológicas ambientales adversas que disminuyan

sensiblemente la visibilidad, los peatones que circulen por la calzada o el arcén deberán ir

provistos de algún elemento luminoso o retrorreflectante homologado y procurarán vestir

ropas de color claro para ser lo más visibles posible para los conductores.