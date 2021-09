LA POBLACIÓN DE EL CENTENILLO LLEGA A SAN PETERSBURGO A TRAVES DE UN CORTO DE CINE

EL CENTENILLO “DE CINE”

El Centenillo, población minera, y su entorno minero van a poder darse a conocer a miles de aficionados al cine en pocas fechas en el Festival de Internacional de Cine de San Petersburgo en su edición 2021 dentro de su modalidad especifica dedicada a las mujeres, por medio de películas de una duración nunca superior a los 30 minutos.

La organización del festival ha seleccionado un corto que se grabó íntegramente en la población de El Centenillo en septiembre de 2020, en las entrañas de Sierra Morena, dentro del concurso de cortometrajes «Rodando por Jaén» que organiza de Diputación Provincial de Jaén

El título del filme es «Hacia Montañas Azules» de Javier Balaguer, que fue grabada en 2020 reflejando tanto la antigua población minera como los maravillosos paisajes circundantes a través de una fotografía espectacular.

La cinta refleja el temor de las mujeres cuando veían marchar a sus maridos a la oscura y profunda mina intuyendo que no podrían regresar vivos de ésta. Concretamente es la historia de ELLA, una mujer que vive sola en una casa pequeña, en esta aldea minera atrapada entre montañas. La súbita muerte de su marido en un accidente en el pozo minero, la sume en un estado en el que se niega a asumir su muerte y todavía siente que él vive con ella en la misma casa, donde se ha quedado anclada. El recuerdo de su marido la retiene allí, hasta que un día se da cuenta de que no es más que una ensoñación y que su única salida es marcharse de allí si no quiere enterrarse en vida.

Una ficción que refleja la realidad de muchas mujeres que pudieron pasar por esa misma situación en los años de más efervescencia minera a mediados del pasado siglo de esta pequeña población en el término municipal de Baños de la Encina. Los protagonistas de esta historia de 14 minutos son Susana Gil y Javier Ríos dirigidos magistralmente por Javier Balaguer, director de cine y fotógrafo nominado como mejor director novel a los premios Goya.

La noticia en el Centenillo, que está viviendo su mes de agosto lleno de actividades en las calles y que es uno de los lugares preferidos de muchos veraneantes en la provincia de Jaén, ha levantado mucha expectación. Según su alcaldesa Ana Ventura << El Centenillo, a solo 17 km de La Carolina, en plena Sierra Morena, es hoy uno de los paisajes culturales mas bellos de la provincia de Jaén tanto por su entorno como por su arquitectura urbana que sigue el patrón de construcción civil anglosajona de aquellos empresarios británicos que explotaron largo tiempo sus minas>>

Jose Luis lopez frutos, IDEAL